Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărie a Apelor Bucureşti a anunţat, sâmbătă, că a fost emisă o avertizare hidrologică cod galben, valabilă în intervalul 4 octombrie, ora 10 – 5 octombrie, ora 9.00, pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman) şi Casimcea – curs inferior (judeţul Constanţa).

Specialiştii estimează o creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.