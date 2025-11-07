Anca Alexandrescu a dezvăluit că rezistul Drulă îl plătește pentru alegerile din Capitală pe unul dintre apropiații lui Marcel Ciolacu, Bogdan Popescu. De-a lungul anilor, acesta și-a desfășurat nestingherit cariera de consultant politic. Fără acesta, spun sursele, fostul premier nu făcea nicio mișcare și nu ținea niciun discurs, asta deși nu și l-a asumat vreodată ca membru al staff-ului său.



Analiștii au comentat în repetate rânduri că relația dintre actualul strateg al lui Cătălin Drulă și Marcel Ciolacu a fost cel puțin ciudată. Suspiciunile au fost întărite de faptul că Bogdan Popescu are un copil cu o fostă deputată de la Pro România, partidul creat de Victor Ponta. Cu toate acestea, pentru el nu a fost o problemă să fie sfătuitorul numărului 1 din PSD de la acea vreme. Astfel, au apărut suspiciuni legate de faptul că fostul lider PSD a fost mai degrabă presat să mențină relația cu Bogdan Popescu, de nimeni altul decât Florian Coldea.



În ochii jurnaliștilor, Bogdan Popescu a fost numit „umbra sfătuitoare” sau „fantoma”. Fără să aibă nicio calitate oficială, l-a însoțit pe fostul premier chiar și în Statele Unite. Acum, se pare că așa-zisul strateg ar fi primit noi ordine de la Generalul Negru și și-a mutat atenția către Cătălin Drulă, candidatul reziștilor la primăria Capitalei.



Sursele spun că Florian Coldea urmărește să-și facă reintrarea în scena politică tocmai prin intermediul lui Cătălin Drulă, sfătuit acum de Bogdan Popescu. De altfel, fostul șef din servicii a început deja o veritabilă campanie de imagine. În ciuda acuzațiilor care planează asupra sa, Coldea nu a ezitat să-i sfideze pe români și să-și facă apariția la sfințirea Catedralei Naționale.

Șocant este că tentaculele caracatiței create de Florian Coldea s-ar fi întins încă de anul trecut, atunci când, scriu jurnaliștii, Bogdan Popescu ar fi creat la comanda generalului scandalul cu pozele publicate de Elena Lasconi. Fotografiile sunt de la o presupusă întâlnire pe care Coldea ar fi avut-o cu Victor Ponta și Nicușor Dan.



De altfel, sursele spun că Florian Coldea ar avea control total asupra președintelui, fiindcă l-ar șantaja. Acesta ar fi de altfel și motivul pentru care șeful statului ar fi fost obligat să participe la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă. Așa cum au transmis numeroase voci de-a lungul timpului, Florian Coldea are pregătit un bagaj consistent de materiale de șantaj pe numele multor oameni politici. De aceea, nu este exclus ca generalul să îl activeze pe Bogdan Popescu și să apară în perioada următoare povești care să lovească în contracandidații lui Cătălin Drulă.



În paralel, au apărut speculații potrivit cărora cele mai recente scandaluri care îi afectează pe liderii PNL ar fi de fapt o reglare de conturi a lui Coldea. Totul, spun sursele, pentru că Generalul Negru vrea să obțină controlul asupra Capitalei prin intermediul lui Cătălin Drulă.

