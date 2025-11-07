Potrivit jurnaliștilor, în acest caz mai apare și numele unui personaj politic, mai exact, Cristina Trăilă, fosta soție a lui Doru Trăilă, avocatul apropiat de generalul Coldea. Aceasta ar fi cea cu care Mihai Barbu ar fi venit de la București să conducă organizația PNL Vaslui. Potrivit presei, miza tuturor celor implicați în acest caz ar fi suma de 1,5 milioane de euro.

Mihai Barbu și Cristina Trăilă s-ar fi cocoțat în vârful PNL Vaslui nu pentru a consolida organizația, ci pentru a-și asigura sinecuri călduțe în Capitală, acuză presa locală. Despre amândoi, jurnaliștii au scris în repetate rânduri că folosesc organizația PNL Vaslui ca pe o rampă de lansare pentru interesele lor. Cea mai bună dovadă o reprezintă chiar fotografia făcută de cei doi alături de președintele Nicușor Dan, după ceremonia de învestire în funcție.

Cristina Trăilă este de profesie avocat. Ea a condus Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice în perioada 2009–2012, iar între 2020–2024 a fost deputat în Parlamentul României. La finalul guvernării Ciolacu, Trăilă a fost numită în funcția de secretar general al Guvernului.

Cristina Trăilă: Viața e o luptă. Chiar așa îmi spunea mama de când eram mică: luptă-te, pentru că nu ți se dă nimic gratis.

Cristina Trăilă a avut un mandat presărat cu acuzații grave de corupție. Legături majore ar fi avut și cu firme ce aveau la rândul lor legături cu generalul Florian Coldea. Potrivit jurnaliștilor, două firme de construcții din județul Olt ar fi apelat la serviciile de consultanță juridică oferite de Cristina Trăilă, fosta soție a lui Doru Trăilă. Firmele cu profituri de milioane de lei ar fi primit contracte cu atribuire directă.

Numele acesteia a mai apărut în spațiul public și anul trecut, când, în plină campanie electorală, PNL a organizat o petrecere în toată regula la un restaurant de lux din Vaslui. Evenimentul cu aproximativ 350 de invitați ar fi costat, scriau jurnaliștii, aproape 50 de mii de euro.

Avocatul Doru Trăilă, fostul soț al Cristinei Trăilă, se află și el în vizorul DNA, fiind inculpat în dosarul generalului Florian Coldea. Aceștia sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare a banilor.

