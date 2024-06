Primarul comunei Bilbor, Ilie-Daniel Hângan, a declarat, duminică, pentru Agerpres că în cursul serii a plouat abundent şi s-au format torenţi pe versanţi, fapt care a dus la ieşirea din matcă râului Bistricioara şi a mai multor afluenţi ai acestuia.



"Mai multe pârâruri şi râul Bistricioara au ieşit, inundaţiile s-au produs pe un bazin mult mai mare. (...) A plouat foarte tare şi se pare că au venit torenţii dintr-o dată. S-a acumulat undeva apa, sus, şi când a venit, a venit, aşa, cu front de apă. (...) Am avut un prăpăd aici. Spre deosebire de altă dată, aşa ceva nu am mai avut. Am avut multe case inundate, a intrat apa în case, în gospodării, pe fâneţe şi pe toate luncile, kilometri întregi de drumuri spălate, poduri avariate, distruse. (...) Fâneţele de-a lungul Bistricioarei, de la intrarea în localitate până la ieşire, stânga, dreapta, sunt inundate toate", a afirmat primarul Ilie-Daniel Hângan.



Acesta a spus că s-a intervenit, iniţial, cu serviciul voluntar din localitate, după care au venit în ajutor pompierii militari, dar s-a mobilizat şi întreaga comunitate.



"Nu am reuşit să intervenim peste tot, în multe situaţii lumea s-a mobilizat, în sensul în care a intrat o apă, a ieşit, nu a fost pericol. Au fost ceva atacuri de panică, au fost animale de evacuat, au fost oameni la care trebuia să ajungem, ca să vedem în ce situaţii sunt, pentru că erau în vârstă şi erau, oarecum, izolaţi în casă, nu puteau ieşi din cauza apei. (...) Nu au fost răniţi. Am intervenit prima dată cu serviciul nostru voluntar şi am fost ajutaţi de către pompieri, mai multe, gărzi. (...) Şi am cerut sprijinul şi al localnicilor cu utilaje, cu ale noastre nu reuşeam să ajungem peste tot, şi a fost mobilizare destul de mare", a mai spus primarul.

Un bărbat a murit înecat într-un ștrand din Râmnicu Vâlcea. Era angajat al Primăriei și se afla în timpul programului de muncă



Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, au fost afectat şapte case de locuit, două grajduri cu şură şi 17.500 mp de curţi, fiind salvate şi mai multe animale, respectiv cai, viţei şi porci.



De asemenea, o persoană care a suferit un atac de panică a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.



Sursa citată a menţionat că "s-a intervenit pentru evacuarea apei din case, anexe, curţi, precum şi pentru salvarea animalelor, cu trei autospeciale de intervenţie şi trei moto-pompe transportabile", iar SVSU Bilbor a acţionat cu o autospecială de intervenţie şi o moto-pompă transportabilă, precum şi cu un buldoexcavator al primăriei.



Primarul Ilie-Daniel Hângan a menţionat că echipa de evaluare a pagubelor s-a deplasat pe teren duminică dimineaţă, pentru a vedea cu exactitate ce s-a întâmplat şi care sunt stricăciunile provocate de apele revărsate.

Vești proaste pentru pescari. Noua lege a pescuitului dublează amenzile și prevede chiar și închisoare, în unele cazuri