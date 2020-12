Haos pe Centura Capitalei. Cozi uriașe încă de la primele ore ale dimineții

Desi este inca foarte devreme si, in mod normal, pentru a evita aglomeratia din oras, osoferii erau sfatuiti sa incerce rute ocolitoare, una dintre ele fiind Centura Capitalei, de data asta se intampla exact invers. Mai exact, oamenii sunt indemnati sa paraseasca soseaua de Centura pentru a evita cozile kilometrice din aceasta dimineata.

Reprezentantii Infotrafic spun ca unul dintre motivele principale pentru aglomeratia din aceasta dimineata este legat de lucrarile desfasurate in zona la asfalt.

"Din cauza lucrarilarilor se circula in conditii de aglomeratie in dreptul localitatii Popesti Leordeni, Chitila, la intrarea dinspre autostrada A1, in dreptul localitatilor Mogosoaia, Chiajna, Dmnesti, Pantelimon. Soferii sunt sfatuiti sa circule cu prudenta, se adapteze viteza la conditiile de trafic, sa evite intaorecerile si depasirile”, a afirmat Alexandru Andronache, subinspector Infotrafic.





Pentru a evita aglomeratia spre munte in perioada Sarbatorilor, Andronache sfatuieste soferii sa se informeze din timp si sa aleaga rute alternative fata de cele care se aglomereaza in mod normal.