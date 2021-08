Manila intră în lockdown de vineri, 6 august, după ce președintele Rodrigo Duterte a semnat decretarea carantinei până pe 20 august. Decizia a fost luată pentru a opri răspândirea infectărilor cu varianta Delta a coronavirusului, foarte contagioasă, și de a reduce astfel presiunea asupra sistemului sanitar.

Mii de filipinezi stau la cozi uriașe în Manila pentru a se vaccina înainte de intrarea în carantină.

A COVID-19 vaccination site in Las Piñas is also a witness to long lines on Thursday, August 5, a day before the hard lockdown in Metro Manila. Angry residents post their complaints on the official Facebook page of the city government.



