Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a criticat vehement Primăria Ploiești pentru o ineficiență care ține pe loc investițiile majore în sănătate. În urma unei vizite la Spitalul de Pediatrie Ploiești, ministrul a constatat că echipamentele medicale performante, cumpărate prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), zac nefolosite la capacitate maximă. Motivul? Administrația locală, în subordinea căreia se află clădirea spitalului, nu a reușit să instaleze, de un an de zile, un transformator electric necesar funcționării aparaturii.

Rogobete s-a declarat dezamăgit de "timpul lung de reacție" al Primăriei, subliniind că documentația necesară este simplă. „Dacă domnul primar are nevoie de sprijin în instalarea transformatorului, pot să vin şi eu personal să îl ajut,” a transmis ministrul, pe un ton ironic, menționând că a derulat personal astfel de proiecte la alte 20 de spitale.

În ciuda acestui blocaj, ministrul s-a arătat impresionat de echipa medicală de la Spitalul de Pediatrie, recunoscând că unitatea, deși performantă, are nevoie urgentă de o clădire nouă pentru a-și atinge potențialul regional. Ministerul Sănătății a promis sprijin suplimentar cu echipamente pentru zonele ATI și bloc operator.