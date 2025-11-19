Potrivit proiectului, cuantumul pensiei de serviciu pentru magistrați va reprezenta 55% din baza de calcul stabilită ca media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani de activitate.

Totuși, pensia nu va putea depăși 70% din valoarea ultimei indemnizații nete încasate de magistrat înainte de retragere.

Această măsură urmărește alinierea pensiilor speciale cu principiile de sustenabilitate bugetară și echitate între categoriile profesionale.

Magistrații vor putea solicita ieșirea la pensie după acumularea a minimum 25 de ani vechime în domeniu. Din această perioadă, cel mult 10 ani pot proveni din activitate desfășurată în alte ramuri ale dreptului, cum ar fi avocatura sau funcțiile juridice din administrația publică.

Perioada de tranziție către noua vârstă de pensionare, stabilită la 65 de ani, se va desfășura pe parcursul a 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

Executivul transmite că, având în vedere importanța modificărilor propuse, își dorește o procedură rapidă de consultare și avizare, inclusiv din partea Consiliului Superior al Magistraturii.

Autoritățile subliniază necesitatea implementării acestui cadru legislativ „cu celeritate”, pentru a răspunde cerințelor de reformă și sustenabilitate a sistemului de pensii.

Documentul poate fi consultat AICI.