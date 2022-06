„Infiltrarea Rusiei în Bulgaria este mare. Probabil una din cele mai mari din Europa”, titrează o publicație din Grecia, care relatează despre interesele crescute ale Kremlinului Rusiei în regiunea Balcanilor.

Jurnaliștii greci de la publicația Liberal susțin că o dovada a controlului Rusiei în Bulgaria este faptul că, în ianuarie, cu o lună înainte să invadeze Ucraina, Rusia a cerut NATO să-și retragă forțele din Bulgaria și România. Apoi, când Parlamentul bulgar a fost chemat să condamne invazia rusă, atât Partidul Socialist, cât și extrema dreaptă au refuzat să voteze PENTRU, dar și să se poziționeze de partea coaliției de guvernământ.

Astfel, titrează publicația greceasca, „infiltrarea Rusiei în Bulgaria este mai vizibilă față de alte țări unde partidele care merg pe linia rusofililor încearcă să adopte o atitudine echidistantă”, relatează Realitatea PLUS.

În plus, atât partidele pro-ruse, cât și oligarhii bulgari s-au revoltat constant față de scumpirile provocate de criza energetică, mai ales că acestea au îngreunat afacerile pe care le au cu Rusia, mai scriu jurnalistii greci de la publicatia Liberal. De asemenea, au profitat și de faptul că o mare parte din societatea bulgară a plecat urechea la teoriile conspirației cu privire la Ucraina. Iar propaganda continuă pe căi indirecte, în principal prin religie și relația cu bisericile din Balcani, mai spun ziariștii străini.

Guvernul lui Petkov a ajuns la putere după un deceniu în care a condus controversatul Boiko Borisov, despre care se știe că este un apropiat al regimului de la Kremlin. Guvernul lui Petkov a picat prin moțiune de cenzură în urma disputelor legate de cheltuielile bugetare și a deciziei dacă Bulgaria să deblocheze negocierile de aderare a Macedoniei de Nord la UE.

Guvernul Bulgariei condus de Kiril Petkov, pro-european și cu ferme poziții anticorupție, a fost demis miercuri, 22 iunie, după ce moțiunea de cenzură depusă de opoziția de la Sofia a trecut de parlament.

The Bulgarian Parliament passed a vote of no confidence in the government of Prime Minister Kiril Petkov. The anti-Russian posture is coming home to roost. pic.twitter.com/5MOVnJbA0k

În urma demiterii, zeci de mii de oameni au ieșit să protesteze față de această decizie.

Last night in Sofia. Protestors flooded Parliament Sq in support of @KirilPetkov. The fight to win back Bulgaria from the mafia (that includes lifting the veto) is real, it won't be easy but people seem to be determined. Keep your fingers crossed for us. Photo: Етюдите на София pic.twitter.com/AdIoleF0Ln