Miercuri dimineață a avut loc o ședință extrem de importantă în birou lui Marcel Ciloacu de la Parlament.

La această ședință au fost prezenți mai mulți minștri, printre care și Sorin Grindeanu, de la Transporturi, și Adrian Câciu, de la Finanțe. Ședința a avut loc în contextul în care se pune la punct programul de guvernare al cabinetului condus de Ciolacu, după rocada premierilor de la finalul acestei luni.

CE ÎȘI ASUMĂ GUVERNAREA PSD:



-inflație de 8% în septembrie

-creșterea puterii de cumpărare

-datoria publică sub 46% în 2024

-10% din PIB pentru investiții

-spriin pentru companiile care produc în România



Sursa: document PSD



CE ÎȘI ASUMĂ GUVERNAREA PSD:



ianuarie 2025:

- niciun salariat cu normă întreagă și un copil în întreținere nu va câștiga mai puțin de 500 euro net lunar

-niciun tânăr cu vârsta de 25 de ani, angahat cu normă întreagă, nu va câștiga mai puțin de 500 euro net lunar

-peste 1,5 milioane contracte individuale de muncă, renumerate cu peste 1.000 euro net



Sursa: document PSD



CE ÎȘI ASUMĂ GUVERNAREA PSD:



-taxă de 1% din cifra de afaceri pentru companiile mari

-fără cumul de pensii speciale

- supraimpozitarea veniturilor mai mari decât indemnizația președintelui

-introducerea impozitului progresiv

-reducerea numărului de ministere și secretari de stat

-fără pensionari speciali angajați în Guvern



Sursa: Realitatea PLUS



CU CE VINE PNL LA NOUL PROGRAM DE GUVERNARE



-0% contribuții sociale pentru al doilea loc de muncă

-eliminarea CAS pentru part-time

-reducerea progresivă a contribuțiilor sociale pe salarii

-toate pensiile pe contributivitate

-neimpozitarea pensiilor mai mici de 3.000 lei



-eliminarea scutirilor fiscale în IT și construcții

-reforma taxării proprietății

-menținerea ajutoarelor sociale în energie

-menținerea voucherelor de 50 de euro pentru alimente

-pact de neagresiune între partide

-pact de necolaborare cu AUR



Sursa: Realitatea PLUS