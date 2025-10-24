”Când am hotărât cu toţii, am votat aproape 5.000 de oameni, nu am făcut o consultare doar în forul de conducere (...) au votat atunci toate comitetele politice judeţene, toţi primarii PSD, toţi consilierii judeţeni, parlamentari şi aproape 5.000, cred că 4.700 sau 4.800 de colegi am votat. Într-un procent covârşitor noi am spus: da, intrăm la guvernare, suntem parteneri serioşi, vrem să facem politici publice pentru români, vrem să contribuim cu tot ceea ce ştim noi la îmbunătăţirea vieţii românilor că până la urmă asta trebuie să ne ghideze pe toţi”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgovişte.

Aceasta a precizat, însă, că bunele intenții cu care PSD a intrat la guvernare nu se reflectă și din tabăra partenerilor.

”Dacă propunerile noastre sunt de fiecare dată tratate la «şi altele», sigur că trebuie să facem... Nu ne ţine nimeni cu forţa şi sigur că putem să facem o evaluare. Deocamdată suntem în această coaliţie, nu suntem pe niciun picior de plecare, dar avem propuneri decente, bune pentru români, pe care le avem a fi puse în practică”, a afirmat preşedintele interimar al PSD.