”(Relația cu Ilie Bolojan, n.red.) nu a fost una de prietenie nici înainte, nici acum, e una de parteneri, de șefi de partide. Fiecare încearcă să-și argumenteze punctul de vedere. Dar nu a fost niciodată o relație de prietenie”, a declarat Grindeanu.

Nota relației cu premierul

Întrebat cum ar evalua această relație, social-democratul a spus: „E într-o zonă de trecere în acest moment, într-o zonă mediocră, undeva 6-7”.

Invitația la Parlament rămâne valabilă

Grindeanu a precizat că îl așteaptă pe Bolojan în Parlament pentru a da explicații privind activitatea Guvernului, după ce premierul a transmis că programul său nu permite prezența imediată.

Tensiuni uriașe în Coaliție din cauza pensiilor speciale. Bolojan, față-n față cu Grindeanu

„Eu am primit ieri adresa de la cabinetul primului ministru, prin care m-a informat că nu poate să vină la ora primului ministru, cred că era ieri după masă, la ora 16 sau 17. I-am trimis înapoi o altă adresă, sau cabinetul meu, în care am spus că aştept să-mi comunice de la Palatul Victoria când, în programul domniei sale, ar putea să vină în Parlament. Că da, trebuie să vină în Parlament. Nu mi-a transmis încă când găseşte acea oră”, a precizat președintele PSD.

Decizia PSD de a susține Guvernul

Grindeanu a subliniat că decizia ca PSD să facă parte din actualul Guvern nu a fost legată de persoane, ci de partid în ansamblu.

”Nu stă o coaliţie într-o persoană”, a explicat acesta, referindu-se la rolul indivizilor în cadrul majorității parlamentare.

Când a fost întrebat dacă și-ar dori ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru, Grindeanu a spus: ”Dacă nu mi-aş dori acest lucru aş merge în faţa partidului şi le-aş spune: cred că suntem în situaţia în care ar trebui să plece Ilie Bolojan, argumentând, nimic personal. Încă nu suntem acolo”.

Grindeanu o dă la întors, după ce toată presa a anunțat despre un acord în coaliție. „Există încă lucruri care trebuie să fie clarificate”