Grevă națională pe 14 octombrie, în Belgia. Niciun avion nu va decola din Bruxelles: MAE a emis o atenționare de călătorie / Profimedia
Români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei asunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este anunțată o grevă națională, context în care sunt așteptate perturbări semnificative ale transportului aerian și ale transportului public în întreaga țară.

Potrivit MAE, vor fi afectate:

- Transportul aerian: niciun avion nu va decola de pe aeroporturile Bruxelles-Zaventem și Charleroi în data de 14 octombrie 2025

Autoritățile aeroportuare au recomandat pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport în data de 14 octombrie. Zborurile de sosire sunt, în principiu, menținute, însă sunt posibile anulări și întârzieri.

- Transportul public în Bruxelles (STIB/MIVB): rețeaua de metrou, tramvaie și autobuze va fi grav perturbată. Pasagerii sunt încurajați să utilizeze alternative de transport.

- Transportul în Flandra (De Lijn) și Valonia (TEC): se preconizează reduceri semnificative ale numărului vehiculelor de tip autobuz și tramvai care vor circula.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informațiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale companiilor de transport:

https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing

https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr

* https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr  

https://www.letec.be/

https://www.delijn.be/

"Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0)2 343 69 35, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanență al Ambasadei României în Belgia: +32(0) 497 428663", au transmis reprezentanții ministerului.