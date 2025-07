Ea a afirmat că fondurile europene vor fi folosite pentru modernizarea drumurilor, dar și pentru investiții în învățământ și în economie.



"În următorii trei ani, Uniunea Europeană va investi 1,9 miliarde de euro în Moldova - de la nord la sud, în orașe și sate. Din prima tranșă a fondurilor europene, vom repara aproximativ 200 de kilometri de drumuri regionale și raionale. Lucrările vor începe în mai multe localități din țară printre care: drumul între Maximovca și Mereni; Corjeuți-Caracușenii Vechi; Hârbovăț-Onișcani; Chioselia-Țărăncuța; Cărpineni; Ulmu; Vadul Rașcov-Șestaci; Borceag-Chioselia Rusă; Coșeni-Teșcureni și multe altele. În peste 100 de localități vor fi asfaltate drumuri locale care așteaptă de zeci de ani să fie reparate. Corjeuți, Văleni, Rîșcova, Feștelița, Cișmichioi, Albota de Jos. Școlile din toată țara vor primi sprijin pentru a-și renova cantinele, astfel încât, din 1 septembrie 2025, elevii din clasele a V-a și a IX-a să beneficieze de alimentație gratuită. Vom susține antreprenorii prin granturi și programe de finanțare care îi ajută să investească, să-și dezvolte afacerile și să creeze locuri de muncă", a afirmat Maia Sandu.

Președintele moldovean a adăugat că pentru tinerii care aleg să rămână și să muncească acasă va fi asigurat un ajutor financiar de 3.000 de lei la salariu, timp de 12 luni, în primul an de angajare, în domenii strategice precum: industria electronică, industria chimică și farmaceutică, construcția de mașini și componente auto, textile și confecții, materiale de construcție, industria alimentară și industriile creative.



De asemenea, ea a precizat că 130 de localități vor primi mașini și utilaje pentru colectarea deșeurilor.

Totodată, Maia Sandu a subliniat că până la finalul acestui an va fi finalizată linia electrică Vulcănești- Chișinău, iar în următorii ani va construi liniile Strășeni- Gutinaș și Bălți- Suceava.



"Totodată, investim în surse regenerabile - soare, vânt, biogaz - ca să avem energie sigură, produsă acasă, la un preț corect. Ajutăm oamenii să aibă facturi mai mici prin proiecte de eficiență energetică, dedicate locuințelor, instituțiilor sociale - cum sunt școlile și spitalele - dar și întreprinderilor din sectorul agroalimentar. Investițiile în infrastructură strategică nu se opresc aici. Chiar ieri Uniunea Europeană a selectat un nou proiect important de infrastructură spre finanțare - modernizarea liniei feroviare dintre Iași și Ungheni. Acest proiect va reduce timpul de călătorie al trenurilor și va crește capacitatea de transport feroviar între Moldova și România, consolidând astfel legăturile noastre cu întreaga Uniune Europeană", a adăugat Maia Sandu.

Ea a mai spus că, datorită susținerii europene, tarifele de roaming vor fi eliminate până la sfârșitul anului 2025.

Președintele Consiliului European, António Costa, a apreciat vineri, la Chișinău, progresul Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

El a subliniat, în cadrul summitului UE - Republica Moldova, că "drumul european al Republicii Moldova este plin de oportunități pentru oameni, pentru afaceri, pentru economie".

"Permiteți-mi să vă felicit pentru progresul constant al Moldovei pe calea sa spre aderarea la Uniunea Europeană, progres recunoscut săptămâna trecută de toate statele membre UE, în cadrul Consiliului European. Drumul european al Moldovei oferă rezultate reale pentru oameni, iar acest lucru va continua: în infrastructură, joburi, oportunități, afaceri, creșterea standardelor de viață, sporirea competitivității economiei voastre și, mai presus de toate, un acces mai mare la cea mai mare piață unică din lume, asta înseamnă integrarea europeană", a declarat președintele Consiliului European, citat de Agerpres.

La summitul bilateral, organizat în premieră la Chișinău, a participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

UE a deblocat 270 de milioane de euro din pachetul financiar pentru R. Moldova

Uniunea Europenă a deblocat o primă tranșă, de 270 de milioane euro, din pachetul financiar pentru susținerea Republicii Moldova, a anunțat vineri, în cadrul summitului organizat la Chișinău, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Banii vor fi folosiți în special pentru investiții în sistemul sanitar și în sistemele de termoficare din marile orașe din Republica Moldova.

"Când Moldova se va alătura Uniunii Europene, vom fi cu toții mai în siguranță, mai rezilienți și mai uniți. Anul trecut am lansat împreună un pachet de creștere economică de 1,9 miliarde euro. Ați muncit foarte mult, iar eu am vești bune: pot confirma că am deblocat prima tranșă de 270 de milioane euro. Aceasta înseamnă un nou spital multiregional, reabilitarea sistemelor de termoficare, prețuri mai mici la energie electrică și gaze, precum și multe investiții pentru creșterea competitivității Moldovei. Vom elimina și costurile de roaming pentru moldovenii care călătoresc în Uniunea Europeană și pentru membrii diasporei care revin acasă. Vom instala Wi-Fi gratuit în zonele publice din toată țara, iar sistemul SEPA va face mai ușor și mai ieftin transferul de bani între familii și întreprinderi, în ambele sensuri", a afirmat von der Leyen.

Ea a felicitat Republica Moldova pentru progresul pe care îl face în procesul de aderare la Uniunea Europeană.



"Permiteți-mi să vă felicit pentru progresul constant al Moldovei pe calea sa spre aderarea la Uniunea Europeană (...) Ați demonstrat un curaj și o determinare incredibile. Acest lucru a fost evident acum opt luni, când poporul moldovean a făcut un pas crucial și a votat pentru viitorul european al țării în constituție. Acum, Moldova are o oportunitate istorică de a avansa și așteptăm cu nerăbdare deschiderea tuturor clusterelor de negociere în procesul de aderare cât mai curând posibil. Suntem aici ca prieteni. Prețuim cultura voastră, tradițiile voastre, felurile minunate de mâncare - mămăliga, sarmalele și, desigur, faimosul vin moldovenesc, merele, prunele - tot ce vă face mândri ne face și pe noi mândri", a mai declarat președinta Comisie Europene.

