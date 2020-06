Grădinițele private și creșele se redeschid din 15 iunie. Vezi CE măsuri se iau

Sunt pregătiri intense în grădinițele private care își vor redeschide porțile peste doar câteva zile. Activitatea din unitățile de învățămnânt preșcolar se va defășura însă diferit.

Salile de clasa vor fi reorganizate, iar numarul copiilor dintr-o clasa va fi redus la jumtate. Daca inainte aici invatau 12 copii, incepand cu data de 15 iunie vor mai ramne sase, scaunele vor fi asezate la o distanta de un metru si jumatate, iar jucariile vor fi dezinfectate periodic.

Reprezentanții unor grădinițe spun însă că sunt și reguli de protecție imposibil de respectat.

"O mare parte dintre masuri oricum existatu si inainte. Nu este nimica nou. Singurele deosebiri sunt pe ceea ce o sa fie foarte greu, daca nu imposibil de implementat din septembrie, si anume sa oferi un spatiu de de 4,5 m pentru fiecare copil. Asta inseamna reduceraecopiilor pentru fiecare clasa. In sistemul privat, nu va mai acoperi cheltuielile, deci tot sistemul privat o sa dispara de pe piata. In momentul in care ti se impune maxim 6 copii per clasa nu ai cum sa acoperi cheltuielile", a afirmat Dan Prediger, patron de gradinita privata.

"S-au amenajat 25 de zone in curte pentru a putea grupa copii in grupuri mici si sa respectam acea distanta si in exetrior pentru ca su afara este impusa acea distanta de un metru si jumatate", a mai spus fondatorul gradinitei private.

Anunțul privind redeschiderea grădinițelor i-a bucurat însă pe mulți părinți. Unii spun că nu se tem deloc că cei mici s-ar putea imbolnăvi odată ce se vor întoarce în colectivitate.

"Astepata cu nerebdare, da. Chiar se bucura", a afirmat o mamica.

Intrebata daca nu ii este teama de pericolul expunerii copilului in colectivitate, aceasta a raspuns: "Nu mi este teama. Nu cred ca o sa se imbolnaveasca".

De aceeasi parere este si o alta mamica: "Oricum socializeaza si cand iese din casa, si in parc. Acum depinde cum se vor implementa regulile, e destul de complicat pentru copii mici (...). Si eu sunt destul de curioasa cum se va intampla".

Începând cu data de 15 iunie se vor redeschide și creșele private și se va relua și activitatea din afterschool.