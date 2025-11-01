Într-o declarație în stilul specific, fără să ofere argumente clare, Becali a afirmat că nu are de dat „nici 5 bani”: „Analiză, neanaliză, o să demonstrez eu că n-am nicio datorie la Fisc… Cifre mincinoase”, a afirmat acesta pentru Fanatik.

Publicația a dezvăluit în exclusivitate că Fotbal Club FCSB SA, club patronat de Gigi Becali, va fi supus unui control fiscal major din partea ANAF, iar suma estimativă pe care FCSB ar datora-o statului ar fi de 1,4 milioane de euro.

Banii ar reprezenta primele pe care le-a dat jucătorilor și antrenorilor pentru calificările în cupele europene, din banii veniți de la UEFA.