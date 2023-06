Gigi Becali ar fi dat 3.000 de euro șpagă pentru doar câteva minute la un concert al lui Celine Dion. Este dezvăluirea uluitoare făcută de omul de afaceri Valentin Sălăgean cu care a fost la concertul de la Monte Carlo al celebrei cântărețe. Mai mult, cei doi ar fi dat șpagă să stea lângă prințul Albert de Monaco, cel la care a vrut să meargă la nuntă. Însă fostul patron FCSB nu ar fi fost deloc impresionat de performanța artistei.

"Era o coadă când ne-am dus... Dincolo de un cordon, erau doar două persoane. M-am dus cu una de 500 de euro și zic: „Sunt cu viitorul președinte al României și nu vrea să stea la coadă”. Ăia: „Veniți încoace imediat!”. L-au chemat de la coadă: „Domnul Becali, please!”, povestește plin de umor Valentin Sălăgean.

„Poate facem rost de o invitație să mergem și noi la nuntă”. Gigi zice: „Da, bă, merg eu cu Băsescu!”. Se împăcase cu Băsescu. Îmi zice: „Vorbește, bă, cu ăsta! (n.r. - cu prințul Albert). Zic: „Cum să vorbesc, mă?! Are bodyguarzi”. Prințul e născut în aceeași zi cu mine. Face: „Bine, mă, hai să mergem că și așa țipă asta (n.r. - Celine Dion), zbiară în urechile mele! Hai să mâncăm un șnițel”. Avea el locul lui la Cafe de Paris. Ne-am ridicat încet, încet, am lăsat acolo familia și am plecat. ", încheie Sălăgean.