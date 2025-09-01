Astăzi îți propunem rețeta tradițională, veche, de ghiveci cu legume din caietul secret cu rețete al bunicii. Tot ce trebuie ă faci este să urmezi instrucțiunile de mai jos, iar la final vei obține un ghiveci la fel de delicios ca cel pe care îl mâncai în copilărie, la bunici.

INGREDIENTE:

2 cepe

2 ardei grasi (unul verde, unul rosu)

2 morcovi medii

2 dovlecei

1 vanata

3-4 cartofi

o mana de mazare din conserva sau de la congelator

o mana de fasole verde

pasta de tomate

1 foaie dafin

1 lingurita cimbru

marar verde

sare

piper

ulei

MOD DE PREPARARE:

Spalam si curatam legumele, vanata o decojim partial.

Ceapa taiata pestisori, se pune la calit in 2-3 linguri cu ulei. Adaugam ardeii taiati fasiute sau cubulete, apoi morcovii taiati rondele. Le calim putin impreuna, sa se imprieteneasca.

Acum vine randul cartofilor sa faca cunostinta cu coloratele legume. Cam dupa 5 minute, stingem dragostea dintre ele cu vreo 2 cani cu apa. Cand au innebunit de furie si au dat in 4-5 clocote, adaugam impaciuitor, vanata si dovleceii taiate cubulete, apoi fasolea si mazarea. Condimentam stransa relatie cu cimbru si dafin si mai completam cu apa, cat sa acopere insetatele legume.

Acum ca lucrurile s-au asezat, lasam imbietoarele arome sa-si faca de cap prin bucatarie si sa gadile narile vecinilor care pufaie, nepasatori, pe geam.

Dar asta, pana cand sunt bine gatite si sunt gata sa primeasca vizita pastei rosii de tomate, venita sa coloreze putin atmosfera, urmata la scurt timp de aromatul marar verde. Finalul, dupa gustul fiecaruia. Sare si piper, potrivit sursei.