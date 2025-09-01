Vilarrasa susține că această rețetă l-a ajutat să piardă șapte kilograme, fără să simtă că ține o dietă restrictivă. Preparatul conține aproximativ 60 de grame de proteine pe porție și se gătește în mai puțin de 30 de minute.

De ce dovlecelul este ideal în dietele de slăbit

Nutriționiștii spun că dovleceii sunt aliați de încredere pentru cei care vor să scape de kilograme:

au 90% apă, ceea ce sprijină hidratarea și detoxifierea;

sunt bogați în fibre, care oferă sațietate și reglează digestia;

conțin vitamina C și acid folic, importante pentru imunitate și sănătatea pielii;

oferă vitamine din complexul B, care susțin metabolismul și mențin glicemia sub control.

În plus, dovlecelul este versatil: poate fi gătit la grătar, în supe, salate sau integrat în preparate reinventate, precum această lasagna.

Rețeta de lasagna cu dovlecei și carne tocată

Ingrediente:

2 dovlecei mari

1 ceapă, 2 ardei (roșu și verde), 150 g ciuperci proaspete

300 g carne tocată (vită, curcan sau pui)

100 ml lapte, parmezan ras, brânză feliată

roșii zdrobite sau sos de roșii

sare, piper, usturoi pudră, ulei de măsline

Mod de preparare:

Dovleceii se taie felii subțiri și se călesc ușor. În aceeași tigaie se sotează ceapa și ardeii, apoi se adaugă ciupercile și carnea tocată, asezonată. Se completează cu lapte și parmezan pentru o textură cremoasă.

Într-o tavă, se așază succesiv straturi de dovlecel, carne și brânză, iar la final se adaugă sos de roșii și parmezan. Preparatul se coace timp de 10 minute la 200°C, până când devine rumen și apetisant.

O opțiune sănătoasă, fără compromis la gust

Lasagna cu dovlecei dovedește că mâncarea sănătoasă poate fi sățioasă și plină de savoare. Cei care nu apreciază dovlecelul pot încerca o variantă similară, cu vinete și carne tocată, recomandată de același antrenor.

Dintr-o legumă banală, dovlecelul a devenit un ingredient-vedetă în bucătăria modernă, fiind tot mai des asociat cu alimentația echilibrată și stilul de viață sănătos.