Gheorghe Dincă a înaintat instanței o cerere neobișnuită: deși susține că este perfect sănătos, a solicitat să i se permită să meargă la un spital civil pentru tratament, fără să fie păzit, motivând că prezența gardienilor îl „stresază”. Mai mult, acesta le-a garantat judecătorilor că se va întoarce singur în penitenciar după ce își va rezolva problemele medicale, relatează ReplicaOnline.ro.

După cum era de așteptat, magistrații i-au respins cererea. Prin urmare, Dincă va fi evaluat mai întâi de medicii legiști, iar dacă vor fi necesare investigații suplimentare, va putea ajunge la o unitate medicală civilă, însă numai sub pază strictă.

„Dispune efectuarea unei expertize medico legale de către Institutul de Medicină Legală Craiova, având următoarele obiective: dacă persoana condamnată prezintă afecţiuni medicale: dacă afecţiunile constatate nu pot fi tratate în reţeaua sanitară a ANP şi fac imposibilă executarea imediată a pedepsei; dacă afecţiunile constatate nu permit tratarea acestora cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii; să se indice locul sau unitatea sanitară din reţeaua Ministerului Sănătăţii, unde urmează să se efectueze tratamentul, in cazul in care boala de care condamnatul suferă nu poate fi tratată in reţeaua A.N.P.;

să se indice perioada recomandată pentru întreruperea executării pedepsei. Dispune ca plata expertizei medico-legală şi a examenelor complementare să fie suportată în avans din fondurile Ministerului Justiţiei alocate în acest sens Tribunalului Dolj. Se emite adresă către Penitenciarul Craiova, în vederea prezentării petentului- condamnat Dincă Gheorghe la Institutul de Medicină Legală Craiova, în vederea expertizării medicale a acestuia şi cu menţiunea de a se depune la dosar toate înscrisurile medicale referitoare la starea de sănătate a petentului”, se arată în decizia instanței.