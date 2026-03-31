Tehnologia este destinată orbitelor foarte joase, situate între 180 și 300 de kilometri deasupra Pământului

Noul motor, bazat pe tehnologia de propulsie electrică cu respirație atmosferică (air-breathing electric propulsion – ABEP), utilizează gazele rămase în straturile joase ale orbitei terestre. În loc să se bazeze pe rezervoare interne de combustibil, motorul captează particulele de oxigen și azot din atmosferă, le ionizează și le accelerează pentru a genera tracțiune.

Acest mecanism ar putea revoluționa modul în care sunt concepuți și utilizați sateliții, potrivit site-ului german de știință nachrichten.idw-online.de

În special, tehnologia este destinată orbitelor foarte joase (Very Low Earth Orbit – VLEO), situate între 180 și 300 de kilometri deasupra Pământului. În aceste regiuni, frecarea atmosferică este mai puternică, ceea ce de obicei limitează durata de operare a sateliților. În schimb, noul motor transformă acest dezavantaj într-un avantaj, folosind aerul pentru propulsie.

Cum funcționează motorul inovator al Germaniei care anunță o adevărată revoluție în domeniu

Proiectul poartă numele de „Cathodeless Electric Propulsion Thruster for Air-Breathing Electric Propulsion Systems” și este dezvoltat de compania germană TransMIT GmbH, împreună cu Universitatea Bundeswehr din München și cu sprijinul financiar al ESA.

Spre deosebire de motoarele ionice tradiționale, acesta nu utilizează un catod extern, eliminând astfel o componentă susceptibilă la uzură.

„Noul sistem se bazează pe o sursă de ioni cu frecvență radio, proiectată să funcționeze cu amestecuri atmosferice de azot și oxigen”, explică specialiștii citați de site-ul german. Prin eliminarea electrozilor din plasma motorului, se reduc semnificativ uzura internă și costurile de întreținere, prelungind durata de funcționare până la 60.000 de ore, conform estimărilor preliminare.

Deși validarea actuală a designului tehnic nu înseamnă că motorul este gata pentru lansarea în spațiu, reprezintă un pas crucial în direcția construirii și testării unui prototip în condiții similare cu cele din VLEO. Următoarea etapă a proiectului implică testarea experimentală într-un mediu de vid controlat.

