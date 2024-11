Știu cât de tari ați fost la aceste denigrări, știu cum am convins oamenii să închidă mizeriile propagate prin presa de partid care a primit milioane de euro ca să ne doboare. Suntem mai vii ca oricând. PSD a plecat acasă. Și o maimuță dacă puneau acolo, tot intra în turul 2. Am parcurs sute de mii de kilometri în ultimii patru ani prin țară și am văzut foarte multă sărăcie dar și speranță. Pentru această speranță voi lucra până la capăt, până îmi cedează genunchii. Peste tot în România unde am fost, am întâlnit oameni extraordinari.

Trebuie să înțeleagă toată țara mesajul nostru. Duminică, cel care o să fie pe primul loc va da țării premierul. De aceea, trebuie să avem grija ce votează românii, să avem grijă că se fură. Totuși, e o minune ce s-a întâmplat duminică.

Pentru prima oară de la Revoluție încoace, PSD nu e la conducerea României. Ei au luat în 1989 puterea de la români, au vândut resursele și economia, iar acum inventează și mint. O să se audă la vot vocea poporului, iar aceste partide corupte vor tăcea definitiv.

Protestele de ieri ale progresiștilor și globaliștilor sunt o negare a democrației și libertății. Pe contracandidații noștri i-ați văzut ieri în Piața Universității. De două zile plâng în batistă după marea înfrângere. Mint în spațiul public și găsesc vinovați imaginari: TikTok, Rusia, trolii, boții, în loc să își asume ca poporul român s-a cam săturat de ei. Ei trăiesc în propria bulă, cu fotoliu cald la birou și mașină personală la scară. Doar ei au dreptul sa decidă și să profite. Din păcate, cum îi scoateți la comandă în stradă, sunteți dispuși să îi scoateți și la război. Dar noi nu vom permite, vrem liniște în țară și pace în lume. Partidul este poporul român, nu PSD. Noi suntem adevărata forță a acestei țări și am decis să ne regăsim strălucirea. Românii nu mai pot fi păcăliți. Am văzut cum ani la rând voturile românilor au fost cumpărate pe un kilogram de zahăr și făină, au măsluit voturile și le-au tranzacționat. S-au tot jucat cu alegerile, până când nu au mai avut nici primarii lor interes să îi voteze și ne-au votat pe noi. Votul românilor a fost o declarație de război la adresa acestor practici”, a declarat George Simion.