George Simion: „Sondajele spun că suntem la 41%. Avem datoria să fim la minim 50%”

George Simion, alături de Călin Georgescu, la alegeri. Foto/Arhivă/Inquam
George Simion, alături de Călin Georgescu, la alegeri. Foto/Arhivă/Inquam

Liderul partidului AUR, George Simion, propune membrilor și simpatizanților partidului să ducă lupta suveranistă mai departe, până când formațiunea va ajunge la 50% în topul preferințelor românilor.

Sondaj exploziv: AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Ilie Bolojan nu are sprijinul românilor - date AVANGARDE

Un sondaj exploziv răstoarnă toate calculele politice ale momentului. AUR a ajuns să domine autoritar scena politică autohtonă, partidul condus de George Simion fiind cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Același studiu arată că peste jumătate dintre români se declară nemulțumiți de premierul Ilie Bolojan.

Conform sondajului Avangarde, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar câștiga detașat. Iată clasamentul partidelor:

Imagine