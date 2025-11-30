„Azi, de ziua Sfântului Apostol Andrei, Creștinătorul României și de ziua Românității de Pretutindeni, vă spun că dușmanii României vor pierde, pentru că nouă vieți în pieptu-i de aramă are românul biruitor. Din rezoluțiile pe care le votăm astăzi și care sunt puse pe site-ul partidului nostru, prima care le-a sărit în ochi și care i-a deranjat a fost rezoluția legată de Justiție. Au fost ani în țara noastră în care justiția a distrus vieți, a distrus firme, a distrus familii și pentru că ei nu mai pot controla justiția și pentru că noi, AUR, susținem că justiția din România și Constituția României este mai presus decât dreptul european, vor să ne pună la colț și să ne eticheteze în fel și chip”, a spune George Simion.

Liderul AUR, George Simion, critică actuala guvernare, afirmând că aceasta deține „toate pârghiile de putere”, dar nu le folosește pentru a reforma sistemul. Simion a reiterat o serie de solicitări cheie, pe care le consideră esențiale pentru restabilirea democrației și transparenței: „Dacă vrea guvernul ăsta să facă ceva, să taie banii pentru partidele politice, să reducă numărul de parlamentari la 300, așa cum a votat poporul român, să revină la votarea primarilor în două tururi, să se întoarcă la democrație și la transparență.”

În încheiere, Simion a transmis un avertisment clar coaliției de guvernare: „Dacă nu implementează ei aceste lucruri, nu-i nicio problemă, le vom implementa noi”.

Congresul Național al AUR, desfășurat la Alba Iulia, a confirmat noua structură de conducere a formațiunii. George Simion a fost reales în funcția de președinte al partidului, reconfirmându-și astfel mandatul.

În urma votului electronic intern, senatorul Petrișor Peiu a fost ales noul președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC). De asemenea, o altă numire importantă este cea a analistului politic Dan Dungaciu, care a devenit prim-vicepreședinte al partidului AUR