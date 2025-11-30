UPDATE George Simion: Am fost azi prin Alba Iulia iar lumea a fost bucuroasă să ne vadă. Beneficiem de încrederea românilor și nu trebuie să le înșelăm așteptările. Suntem un partid mare, să lucrăm mai mult la organizare și să respectăm ierarhia. O greșeală din partea noastră înseamnă mai puține șanse pentru copii țării. Doar o victorie de peste 50% la următoarele alegeri parlamentare poate înlătura actuala conducere. Fac un apel pentru primarii din țară. Deziceți-vă de actualul grup de infractori și impostori. Acționați domnilor primari și funcționari. E timpul pentru alternativă. Nu lăsați impostura să conducă țara în continuare. Mă bucur azi că am cea mai bună și calificată echipă, bazată pe meritocrație. De aceea, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu sunt alături de mine la conducerea partidului.

A fost aprobat raportul pe ultimii ani de președinte al lui Simion.

UPDATE George Simion: Le suntem datori celor peste 5 milioane de români care ne-au votat să ducem reconstrucția României până la capăt. Am avut un mandat greu de președinte AUR, cu provocări mari. Urmează să vă cer formal votul. Nu am trecut 2 lucruri. Am avut încredere în oameni, iar unii au fost trădători. Am preferat să dau credit unora care nu meritau. Asta o să fac în continuare, o să acord credit oamenilor. NU o să acord încredere acelorași persoane, pentru că au trădat o dată, o vor face și a doua oară. Dar noi, la AUR, nu trădăm. PE 7 decembrie, vom fi pe primul loc și vom da jos acest guvern! V-am cerut mai mult tuturor, mai mult decât era omenește. Dar numai prin autodepășire vom reuși, iar asta ne diferențiază de restul partidelor!

UPDATE - George Simion: Te duc cu cătușe la mâini pentru că ai câștigat alegerile. Nu vor reuși. Suntem ultima speranță a românilor de aavea o țară a lor, liberă, suverană și bogată.

UPDATE - George Simion: Vrem să se revină la votarea primarilor în 2 tururi, să se revină la democrație. Dacă nu o vor ei, le vom implementa noi aceste lucruri. Sper ca de acești escroci să se ocupe poporul. Ei sunt trecutul, noi suntem viitorul. Nu trebuie să facem confuzii. Taxele mărite nu au scop oprirea falimentului, ele aduc mai puțini bani. Nu trebuie să fii geniu, domnule Bolojan. Aceste taxe urmăresc creditarea României. Vom ajunge în situația Greciei în 2008. Suntem singura buturugă mică în calea lor. Ultima gogoriță a fost impozitul pe magazii, solarii și pătul. PSD a votat mărirea cu 70% a impozitelor locale. Ei, la fel cum nu au votat nicio moțiune inițiată de AUR. Au fost prezenți, dar n-au votat. Acest partidul nu-i nici social și nici democrat. Din 1 ianuarie când românii vor plăti taxă pe magazie și hambar sper să se trezească. Ei au instaurat un sistem paralel de conducere a țării, pentru că au doar 12%. Nu mai există reguli. Vor călca orice regulă pentru a continua exploatarea României prin slugile lor obediente. Au oameni care au dat foc la drapelul național. Același ministru are un master pe care l-a absolvit la un ONG. Noi toți cei care avem studii superioare, ministrul Culturii a făcut master la un ONG. De fapt, ONG-urile conduc țara, nu românii. Au ministru al Finanșelor cu firme care nu au depus niciodată bilanțul contabil.

UPDATE George Simion: Îmi pare rău că nu am găsit o sală de 47.000 de locuri ca să vină toți suveraniștii prezenți. Vom fi prezenți doar cu steagul tricolor, fără simboluri politice. Am știut să fim alături de fiecare român care plânge. Am suferit cu românii pentru că țara e jefuită, firmele se închid, agricultorii sunt batjocoriți, pensionarii nu mai știu la ce să renunțe: la medicamente sau mâncare. Impostorii cu diplome false, Ciolacu și Moșteanu, sunt în Guvern. Au fost mulți care au contestat că în Moldova avem partid geamăn, care a intrat în Parlament. Idealul înfrățirii va fi mereu alături de AUR, dar nu și cei care trimit bani pentru arme și fură viitorul copiilor. Cei care au facturat România trebuie să știe cu toții cine sunt cei cu care luptăm și cine sunt marionetele care distrug România: Nicușor Dan, Bolojan, Grindeanu sau Fritz. Ei urăsc visceral România și pe cei ca noi, care se gândesc la viitor. Sunt furioși și vă urăsc pe voi, că din cauza voastră nu au reușit să controleze toate partidele, toată justiția. Urăsc ce avem noi mai de preț - limbă, drapel, mamă, credință. Am văzut, la sfințirea Catedralei Naționale, cum urăsc faptul că noi apărăm ortodoxia. De ziua Sf. Andrei vă spun că vor pierde. Avem în piepturile de aramă o inimă de învingător.

Liderii AUR au ales ca sediu al Congresului Național de duminică orașul Alba Iulia, considerat de aceștia locul de început al proiectului politic al formațiunii și un reper simbolic fundamental al unității naționale.

Decizia Biroului Național de Conducere (BNC) din 30 septembrie subliniază valoarea simbolică a locației, unde, potrivit conducerii partidului, „se scrie de fiecare dată istoria unității românilor”.

Prin urmare, alegerea Alba Iuliei are o dublă încărcătură: politică și identitară. Congresul Național devine astfel un moment strategic crucial pentru consolidarea leadershipului lui George Simion, candidat la șefia partidului.

În paralel cu pregătirile pentru Congres, AUR a finalizat procesul intern de vot electronic desfășurat între 24 și 27 noiembrie, stabilind o nouă structură de conducere. În urma scrutinului, Petrișor Peiu a fost ales președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC), învingându-i pe contracandidații Gheorghe Piperea și Sorin Muncaciu.

Procesul de vot a vizat și desemnarea vicepreședinților. Noile funcții au fost ocupate de: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

Conform Regulamentului intern al AUR, orice candidat la o funcție de conducere – fie pentru poziția de președinte, fie pentru celelalte organisme ale partidului – trebuie să întrunească o susținere considerabilă: minimum 100 de susținători simpli, la care se adaugă sprijinul a 20 de parlamentari sau europarlamentari.

Congresul Național al AUR, care are loc la Alba Iulia, reprezintă un moment cheie pentru formațiune. Obiectivele principale sunt reconfirmarea conducerii partidului și stabilirea direcțiilor strategice clare în perspectiva următoarelor competiții electorale majore.