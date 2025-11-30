”Noi astrăzi la ora 16:00 avem și Congresul AUR, o dată la 4 ani desfășurăm acest congres. Ca în fiecare an, în ultimii 10 suntem prezenți la Alba Iulia.

Suntem în fața catedralei, vom asista la depunerea de coroane pentru regii unificatori, regele Ferdinand și Regina Maria, după care alături de colegi, peste 1.000 de delegați la Congres, vom participa la depunerea de coroane pentru Mihai Viteazu, Iuliu Maniu, Brătianu, pentru făuritorii Marii Uniri. (...)

Sunt oameni din toate colțurile țării și din diaspora, participăm împreună și ăsta o să fie și dictonul acestor zile: Împreună toți patrioții, toți suveraniștii”. (...)

O să fie un congres cu multe surprize. Sunt unii nemulțumiți că nu sunt mai mulți candidați la preșeședinția AUR. Colegii mei au avut această oportunitate, dar au încredere în mine, însă în conducerea AUR vor fi oameni valoroși.

Pe parcursul zilei de astăzi, o zi sfântă pentru români pentru că este ziua Apostolului Andrei, creștinătorul României, o să transmitem vești bune de acasă. (...)

Eu cred că nu ar trebui să existe huiduieli de Ziua Națională. Nu voi participa la parada militară pentru că nu aș vrea să fiu asociat cu astfel de gesturi.

E foarte bine, indiferent de felul și de numele celor care astăzi sunt la conducerea țării să fie prezenți în mijlocul poporului, să fie prezenți la Alba Iulia într-o asemenea zi”, a declarat președintele AUR.