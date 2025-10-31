”Începem astăzi, în Alba, un exercițiu democratic care va continua în luna noiembrie în toate județele țării, unde vom organiza conferințe județene de alegeri. Intrăm într-o nouă etapă a proiectului nostru politic, ne maturizăm și arătăm respectul nostru pentru democrația internă”, a declarat liderul AUR în fața a sute de susținători veniți din Alba Iulia și împrejurimi.

”În momentul în care nu iese cine trebuie, în momentul în care nu iese unul de-al lor, nu le mai place și nu mai sunt de acord cu democrația. Nu cred că astăzi, când vorbim, România mai este o democrație. O spun asta cu tristețe în suflet, având aici foarte mulți oameni dragi, cu care am străbătut sute, dacă nu mii de kilometri în acești cinci ani, pentru democrație, pentru libertate, pentru ca România să aibă o șansă la normalitate”, a mai declarat George Simion.

Referindu-se la lupta sa și a mișcării suveraniste, președintele AUR a susținut faptul că România se află astăzi în cel mai dificil moment din ultimii 35 de ani. Cu atât mai mult, suflarea AUR nu are voie să dezamăgească sau să abandoneze această luptă.

”Sunt cel puțin cinci milioane de români care și-au pus încrederea în noi. Este momentul să spunem întregii țări: suntem deschiși să punem umărul la unificarea țării, suntem deschiși să punem umărul la reconstrucția României, suntem dispuși să punem umărul că ne doare pentru țara noastră. Orice sacrificiu în numele adevărului, a dreptății, a țării, a familiei, merită. Și în numele lui Dumnezeu!”, au fost cuvintele adresate de George Simion, astăzi, la Alba Iulia.

Pe tot parcursul lunii noiembrie, AUR organizează alegeri interne la nivelul fiecărei filiale județene. Pe 30 noiembrie, înaintea Zilei Naționale, va avea loc, tot în Cetatea Unirii, Congresul AUR, forul suprem de conducere al partidului.