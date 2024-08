„Nu avem de ce să ne amestecăm noi cu PSD și PNL. Pentru că la fel cum a fost reprimată revolta minerilor din 5-6 august de către țărăniști în perioada interbelică, la fel au îngropat ei acum orice speranță pentru minerit, au distrus mineritul și au distrus țara timp de 34 de ani. Au mințit în mod repetat că vor ajuta Valea Jiului și că va renaște România. Așa că niciun pact cu PSD-PNL, nici o alianță cu PSD-PNL, mergem până la capăt pentru că suntem ultima speranță a românilor” a transmis, din Valea Jiului, liderul AUR.

După omagiul adus minerilor la mina Lupeni, George Simion a mers la mina Livezeni, acolo unde nu a găsit pe nimeni. Directorul Complexului Energetic Valea Jiului a fost reținut de DIICOT pentru că ar fi angajat oameni fictiv.

„Termocentrala oricum funcționează la capacitate minimă, trei zile pe săptămână, în condițiile în care știm că a fost retehnologizată cu tehnologie japoneză de ultimă generație în ultimii ani. Cu toate acestea, se va închide pentru că se închid minele”, i-a spus liderului AUR un locuitor din Valea Jiului.

„Asta e dorința Ursulei von der Leyen și a Comisiei Europene pentru sectorul minerit din Valea Jiului și din toată România. Să închidem tot și să ne încălzim de la soare sau când bate vântul. Iar soarta României arată sumbru”, a fost răspunsul dat de George Simion.

Imediat după comunism în România erau 57.000 de mineri. După prima ordonanță de închidere a minelor au rămas puțin peste 17.000, iar acum au rămas 2.000.

Președintele AUR a stat de vorbă cu foștii mineri, care și-au pierdut locurile de muncă după ce minele au fost închise de ordonanțele guvernărilor din ultimii 34 de ani. Unul dintre aceștia i-a spus liderului AUR că acum este nevoit să lucreze ca șofer de tir. O altă femeie, care a lucrat 33 de ani în domeniul mineritului și care și-a pierdut recent locul de muncă, și-a spus oful: „După 15 ani de profesat ca inginer, m-am reprofilat. Am rămas în cadrul companiei. De aproape 18 ani sunt jurist, am fost director direcție juridică și mi-au desfințat postul. Surprinzător, în condițiile în care s-au înființat posturi, am angajat o grămadă de personal care nu își găsește locul. Acum, asta este”, i-a spus femeia lui George Simion.

Aceasta susține că motivul pentru care a fost dată afară ar fi unul politic, pentru că a aderat la AUR.

„Avem de făcut dreptate și fiecare om căruia i s-a pus pumnul în gură și căruia i s-a distrus viața din cauza acestor tâlhari trebuie să fie în inima noastră, să știm pentru ce luptăm. Luptăm pentru dreptate și luptăm să avem o țară. Astăzi, în 2024, avem o țară bogată și românii sunt ținuți în continuare în sărăcie. Nu trebuie să admitem nici măcar un ceas această nedreptate și trebuie să punem pumnul în fața furtunii”, a conchis George Simion.