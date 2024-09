Haideți să vedeți cum au început lucrările:

O casă de la zero construită în 12 zile! Nu cu 50 de metri pătrați, cum am spus noi, ci 60 de metri utili și 80 de metri construiți, cu prețuri reduse. Iar pentru a demonstra că se poate, voi pune la finalul fiecărei zile costurile exacte.

Materialele de construcții pentru ziua 1 au costat puțin peste 8.000 de lei:

fier 4.800 de lei

scândură 3.000 lei

cuie 130 lei

sârmă 80 lei

TOTAL 8.010 lei

Proiectul este coordonat de colega mea, Gianina Șerban, care va supraveghea construcția casei în următoarele zile.

„Se poate construi o casă cu 500-600 de euro metru pătrat de construcție. Atât timp cât un constructor are la dispoziție terenul, are la dispoziție infrastructura, curent, apă, canalizare, gaze. Mai mult, are la dispoziție proiectul. Evident că se poate! Prin această construcție vom demonstra că ceea ce am promis se poate!”, a spus Gianina Șerban, deputat AUR.

Prin Planul Simion, mi-am propus împroprietărirea românilor, care va avea ca efect creșterea natalității și a nivelului de trai în țara noastră! Pe lângă tineri, ajutăm și oameni amărâți, care rămân fără case în urma unor tragedii, așa cum s-a întâmplat cu această familie din Giurgiu, a cărei care s-a transformat într-o ruină în câteva clipe de neatenție.