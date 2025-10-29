”Eu în dezbaterea pe care am avut-o cu Nicușor Dan, în timpul campaniei electorale, am avertizat și am spus că scoaterea noastră din programul Visa Waiver este doar unul din primii pași și vor mai urma și alții.

Și urmează să fie retrași și soldații americani dacă noi, suveraniștii, dacă noi cei care am câștigat alegerile, dacă noi cei care am reprezentat o majoritate a românilor nu ajungem să guvernăm. Ei au preferat să aducă placa cu rușii.

Deși știau de luni de la adunarea NATO și puteau să anunțe, să comunice de luni, nu au făcut-o pentru că acești oameni nu sunt niște guvernanți cinstiți”, a declarat George Simion.