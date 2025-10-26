Proiectul de un secol al ortodoxiei s-a împlinit

„Sunt 100 de ani, e centenarul Patriarhiei Române. Biserica este o instituție puternică a statului român. Sunt și două feluri de biserici: biserici de piatră, am asistat astăzi la sfințirea picturii din interiorul Catedralei Naționale...și sunt și biserici formate din oameni. Trebuie să ținem biserica vie, biserica făcută din oameni. M-a impresionat, sincer, mulțimea venită aici în față.

Nu, atât, cea dinăuntru...ci toate județele țării. Am văzut Satu Mare, am văzut Cluj, am văzut Suceava și diaspora.”, a declarat George Simion exclusiv pentru Realitatea PLUS.

„Foarte mulți oameni au venit. Poporul român este viu prin biserica vie formată din oameni. Asta m-a impresionat și mă bucur că suntem cu toții aici, împreună. Totodată, pare, că jumătate din țară și chiar mai mult...crește cu o rană și este timpul să vindecăm rănile.

Să sperăm că de acum înainte vom apuca să vindecăm aceste răni și România să fie, într-adevăr binecuvântată...pentru că am trecut prin multe provocări în ultimii ani.

Văd și niște huiduieli în acest moment. Nu e cazul în astfel de zile pentru huiduieli...pentru actualii conducători. Nu sunt ai noștri, Dumnezeu cu dânșii, dar nu e momentul acum pentru huiduieli. E momentul pentru pace și sunt convins că va veni dreptatea. Să nu renunțe nimeni la speranță, să nu renunțe nimeni la idealurile noastre sfinte și România se va însănătoși. Am încredere că prin pace, noi, românii vom izbândi!”, a completat George Simion.