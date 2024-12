„Asistăm la o agresiune puternică împotriva cetățenilor acestei țări. Eu am spus ca vor fi intervenții din est și vest, dar de natură cum nu ne putem imagina. Nu este întâmplătoare această acțiune de agresiune, v-am mai spus că așa se vor derula lucrurile. Noi am fost permanent ținta unor asemenea acțiuni și suntem în continuare. România nu mai e un stat suveran, se află sub influența partenerilor strategici. Suntem într-o poziție geografică extrem de dificilă. Nu vreau să fiu poziționat în altă parte, ci acolo unde sunt. Dar, înainte de NATO și UE, sunt pro român. Sunt de acord să respectăm tratatele internaționale, dar și partenerii noștri să respecte România. Un exemplu este Schengen, unde de 20 de ani tot așteptăm. Acțiunea vine din exterior, comenzile de acolo sunt. Inițiativa de descretizare a documentelor CSAT nu e a structurilor interne, ci a unora externe. Imediat cum s-au desecretizat, imediat au venit și reacțiile de la Departamentul de Stat. Oamenii patrioți din structurile militare refuză să-și trădeze țara. Doar cei care conduc aceste strucuri, statul paralel, care încă funcționează, pentru că decapitarea a 2 persoane nu înseamnă moartea statului paralel, există ofițeri care furnizează informațiile necesare, de la ei vin acestea, pentru că ei sunt cei care le culeg. De ce derulează o asemenea acțiune, mai ales că actuala administrație de la SUA părăsește Casa Alba. Administrația din România a fost implicată în aceste acțiuni ilegale, iar dacă cineva vine să facă lumină, repercusiunile vor fi extraordinare. Inclusiv cedarea sistemului Patriot către Ucraina poate să fie un element de înaltă trădare, pentru ă e fpcut cu acordul CSAT. Sunt structuri statele ce au fost implicate în operațiuni delicate pentru sprijinirea unui alt stat. Acestea s-au făcut încâlcind normele legale. Au fost folosite în afara teritoriului național. Am făcut public faptul că au fost monitorizați oficiali ai statului român, premier șeful armatei, dar nu s-au sesizat cei din justiție. Acum vin și încearcă să creeze stare emoțională că vin rușii peste noi. Nu, nu vin, nu ne transformă în colonie. Noi suntem colonie americană, nu vin rușii peste noi”, a declarat Dumitru Iliescu la emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.