Cele două artiste, care au atras atenția la „America’s Got Talent” și au fost poreclite atunci de David Hasselhoff „Nevestele lui Dracula”, se confruntă acum cu acuzații grave formulate de autoritățile din Miami.

Acuzații de violență împotriva unui vârstnic – dosarul Gabrielei Modorcea

Conform documentelor puse la dispoziție de poliția din Miami-Dade County, Gabriela Modorcea a fost reținută pe 6 aprilie 2025, fiind acuzată de vătămare corporală asupra unei persoane de peste 65 de ani. Incidentul a fost încadrat de anchetatori drept „violență domestică”.

Hotărârea judecătorească din 29 aprilie 2025 a scos la iveală un detaliu șocant: presupusa victimă ar fi chiar mama gemenelor, Violeta Modorcea. Aceasta a declarat însă în fața instanței că nu dorește să continue demersurile împotriva fiicei sale, motiv pentru care judecătorul a aprobat retragerea ordinului de restricție. Dosarul Gabrielei a fost închis oficial pe 27 mai 2025, după plata unei cauțiuni de 1.000 de dolari.

Mihaela Modorcea, cercetată pentru furt, agresiune și identitate falsă

Problemele familiale nu sunt singurele situații care le aduc pe gemene în fața magistraților. Mihaela Modorcea, sora Gabrielei, are un dosar penal mult mai complex. Ea este acuzată de furt, tentativă de tâlhărie, folosirea unei identități false după arest, tulburarea ordinii publice și agresiune.

Deși documentele oficiale nu detaliază nivelul de gravitate al fiecărei acuzații, toate faptele se află în procedură penală. Procesul este încă în derulare, iar pe 5 octombrie 2025 s-a administrat o parte din probatoriu.

Un contrast puternic cu imaginea lor publică recentă

Întreaga situație devine cu atât mai surprinzătoare cu cât, în ultimii ani, gemenele Indiggo s-au remarcat prin apariții insolite în spațiul public: concerte cu tematică religioasă, prozelitism evanghelic creștin și momente coregrafice neconvenționale în locuri foarte frecventate. Aceste comportamente au atras reacții puternice în rândul comunităților locale, iar acum controversele se suprapun peste anchetele penale în desfășurare.

Dosarele celor două artiste, care trăiesc în America de peste 15 ani, continuă să fie analizate de autoritățile americane, iar evoluția cazurilor rămâne de urmărit.