Ingrediente:

2 kg pere bine coapte (dar ferme)

700 g zahăr (poți ajusta după dulceața perelor)

1 lămâie mare (sucul + coaja rasă fin)

30–40 g ghimbir proaspăt ras

1 păstaie de vanilie sau 1 linguriță extract de vanilie (opțional).

Mod de preparare

Alege pere parfumate, fără pete sau zone moi. Curăță-le de coajă și semințe, apoi taie-le cuburi mici. Dacă sunt foarte zemoase, lasă-le 10 minute într-o strecurătoare, să se scurgă ușor.

Cum prepari gem de pere cu ghimbir proaspăt

Pune perele într-o cratiță cu baza groasă. Adaugă zahărul, sucul de lămâie și ghimbirul ras. Amestecă ușor și lasă totul să se odihnească 30 de minute, pentru ca perele să-și lase sucul și zahărul să se dizolve parțial.

Așază cratița pe flacăra aragazului aprinsă la intensitate mică. Fierbe ingredientele încet până când perele încep să se înmoaie. Apoi ridică intensitatea flăcării la mediu și lasă perele să fiarbă timp de 40–50 de minute, amestecând din când în când.

Dacă îți dorești un gem mai fin, poți pasa o parte din compoziție cu blenderul, lăsând și câteva bucățele întregi pentru textură.

Spre final de fierbere adaugă vanilia și coaja rasă de lămâie. Continuă fierberea până când gemul capătă o consistență ușor densă, care se ține pe lingură.

Pentru a face testul de consistență pune o picătură de gem pe o farfurie rece. Dacă nu curge și își păstrează forma ca o perlă, gemul de pere este gata.

Toarnă deliciosul gem de pere cu ghimbir proaspăt fierbinte în borcane sterilizate. Închide-le bine cu capacele din dotare, sterilizate și acestea și întoarce-le cu capacul în jos. Lasă-le așa timp de 5 minute pentru etanșare, apoi întoarce-le normal. Acoperă borcanele cu o pătură groasă și lasă-le să se răcească lent sub pătură.

După răcire depozitează borcanele într-un loc răcoros și întunecat.

Nu ezita să adaugi ghimbir în cât mai multe conserve dulci pentru că acesta oferă și gust, dar și beneficii pentru sănătate. Ghimbirul este una dintre cele mai vechi și apreciate plante medicinale și condimentare din lume. Este folosit atât pentru aroma sa intensă, cât și pentru efectele sale benefice asupra organismului.