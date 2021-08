Mesajul liderului PSD, făcut, de asemenea, pe Facebook, se termină cu o întrebare retorică: "Asta cum sună, Florin Cîțu? Tot bine?".

Reacția celor doi social-democrați vine după ce, marți seara, într-o declarație de presă, premierul Florin Cîțu promitea că în România va curge numai lapte și miere. Șeful Executivului s-a laudat că a reușit să aducă economia țării pe un trend ascendent prin măsurile pe care le-a luat în timpul pandemiei și a dat asigurări că va munci pentru români cel puțin până în 2024. Cîțu nu a scos, în schimb, niciun cuvânt despre dosarele penale din Statele Unite.

"Dragi români, v-am promis vești extraordinare din economie: 13% creștere economică. Sună bine, nu? In 2020 am fost singurul optimist și nimeni nu avea încredere când am promis că economia va avea o revenire rapidă, în "V". Vă mulțumesc. Fără voi, dragi români, nu aș fi reușit.

E cea mai rapidă revenire economică din criză. Cred că ultima revenire a fost acum 100 de ani. Pentru a continua, avem nevoie de stabilitate și predictibilitate.

13,6%. Această cifră atestă că mi-am făcut foarte bine treaba: anul trecut ca ministru al Finanțelor, anul acest ca premier. Vreau să vă spun că în acest timp campania din PNl nu va afecta guvernarea.

De ce sunt atacat atât de frecvent? Guvernul pe care îl conduc a schimbat paradigma. întâi investim apoi avem creștere economică și rezultatele sunt împărțite tuturor, pe criteriile economiei de piață, nu politice.

Vă promit că până în 2024 voi face toate reformele pe care mi le-am asumat atunci când nimeni nu avea curaj.

Îmi doresc să rămâneți alături de mine optimiști", a afirmat premierul Cîțu.