Firea a transmis luni, într-un mesaj postat pe Facebook, că a trecut un an ”de la cea mai mare minciună și fraudă”.

Acuzând că nu s-a făcut nimic din ce s-a promis, ci dimpotrivă, fostul primar se întreabă dacă asta s-a dorit, să decadă Capitala.

”Capitala României e condusă, acum, de vânzători de țară!”, acuză Firea.

”Un an de la cea mai mare minciuna si frauda! Au promis “apa calda”, dezvoltare, noi investitii, un trai mai bun pentru toti si au adus cu ei : dublarea pretului la transportul public si anularea a numeroase trasee, deci aglomeratie, explozia preturilor la intretinere, mii de avarii, niciun km de conducta reabilitata, subfinantarea spitalelor, blocarea santierelor, alungarea investitorilor, prin suspendarea planurilor urbanistice - deci somaj, sute de milioane de euro pierdute pentru oras… mizerie, sobolani, tantari, parcuri abandonate…la care adaug oroarea, pentru ca e vorba de oameni vulnerabili - taierea stimulentelor pentru persoanele cu dizabilitati… de luni bune nu se mai platesc si nici nu sunt prevazute in Bugetul municipal. Sa nu uitam sacii furati de voturi! Si 60 000 voturi anulate fara motiv!

Jale pe toata linia!

Oare asta s-a vrut?

Sa decadā Capitala?

Sa o duca mai prost bucurestenii?

Incep sa cred ca a fost un plan bine ticluit undeva….

Sa creasca Sofia, Budapesta, Belgdad etc?

Capitala României e condusa, acum, de vanzatori de tara!

Incompetenti si corupti pana in maduva oaselor!”, a scris fostul primar.