Zero profesionalism! Zero caracter!”, a scris Gabriela Firea, fost primar al Capitalei și actual ministru al Familiei, pe pagina sa de Facebook

Reacția Gabrielei Firea vine după ce primarul general al Capitalei - Nicușor Dan a criticat din nou mandatul acesteia ca edil al Bucureștiului.

Întrebat dacă se aşteaptă ca PNL să o susţină pe Gabriela Firea la viitoarele alegeri locale pentru funcţia de primar general, Nicușor Dan a sugerat că este posibil ca aceasta să nu fie susținută de PSD.

„Este o discuţie dacă Gabriela Firea va fi susţinută de PSD. Eu nu am văzut la această doamnă decât – i-am şi spus un la un moment dat ”doamna voucher” – n-a ştiut decât să dea vouchere pe diferite categorii de cetăţeni, n-am văzut un alt tip de politică şi cred că Bucureştiul are nevoie totuşi de o direcţie structurală care să rezolve, să răspundă la marile probleme structurale pe care Bucureştiul le are. Şi nu cred că Gabriela Firea are capacitatea de a răspunde la asta”, a declarat Nicuşor Dan duminică, la un post TV.