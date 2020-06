Gabriela Firea, prima reacție după ce un troleibuz a luat foc în mers, în Capitală 

"Sper ca toti cei care blocheaza intentionat licitatiile pentru achizitia de mijloace de transport in comun sa vada aceasta imagine cu un troleibuz in flacari, in centrul orasului! Doi ani am fost sicanati cu licitatia pentru achizitia a 100 de troleibuze. Cu mare greutate am reusit sa semnam contractul anul acesta, cu un consortiu germano-turc. Asa s-ar fi intamplat si cu autobuzele vechi, pe care le-am scos de pe traseu cand au ajuns la Bucuresti cele 400 autobuze noi Euro 6, achizitionate tot dupa o licitatie ingreunata doi ani de zile. Dar in continuare suntem blocati cu licitatia pentru achizitia celor 100 de tramvaie. Se va dovedi ca motivele sunt inventate. Cu mare dificultate am semnat si contractul pentru 130 de autobuze hybrid Mercedes Benz", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

"Azi in troleibuz nu era niciun pasager. Dar ce vor cei care blocheaza achizitiile de noi mijloace de transport in comun? Sa se intample o tragedie?

Ce urmaresc? Pun mai presus interesele lor, in loc de viata oamenilor? Este strigator la cer ce se intampla!!!", a mai scris Firea.