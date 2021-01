Gabriela Firea îi răspunde lui Nicușor Dan: "Nu e în stare să construiască și atunci dărâmă tot! Îl deranjează realizările mele"

"Nu e in stare sa construiasca si atunci dārâmā tot! Cand am ajuns primar, bucurestenii calatoreau inghesuiti in autobuze, unii chiar pe scara, punandu-si viata in pericol. Am achizitionat 400 de autobuze noi Euro 6 si 130 autobuze Hybrid. Pe noul primar il deranjeaza ca pe autobuze scrie ca sunt achizitionate in 2018. Adica in mandatul “lui Firea”. Il deranjeaza realizarile mele", a afirmat Firea.

Potrivit prim-vicepresedintelui PSD, in loc sa se ocupe de achizitionarea a unor autobuze noi care sa le inlocuiasca pe cele vechi, "Plicusor a dat ordin sa fie razuit de pe autobuze anul achizitionarii, pe motiv ca spatiul va fi folosit pentru publicitate".