"Am asteptat cuminte reactia presedintelui. A venit. Si a plecat. Exact cum a venit. Doar a bifat. Totul e ok. Felicitā salvatorii. Guvernantii de aproape un an si jumatate pot dormi linistiti in continuare. Nici macar nu-i mustrā. De demisie nici vorbā. Dublu standard. Părtinitor pânā la Dumnezeu și înapoi", a scris fostul edil, actualmente senator PSD.