"1 MILIARD DE EURO fonduri europene pentru București! Sumă atrasă în cei patru ani cât am fost primarul general al Capitalei. Este un lucru cert și verificabil, oricât s-ar lăuda alții cu munca noastră.

Tramvaiele și autobuzele moderne sunt din banii europeni atrași de echipa social democrată pe care am coordonat-o, așa cum și reparațiile la termoficare se fac din fondurile nerambursabile pe care tot noi le-am obținut. E bine ca bucureștenii să știe adevărul!

Am participat cu interes la întâlnirea organizată de PES Activists București unde am discutat despre importanța fondurilor europene în dezvoltarea orașelor și despre oportunitatea pe care Bucureștiul nu trebuie să o rateze din 2024.

În ultimii trei ani, nu s-a atras un cent. Toate tramvaiele noi, autobuzele hibride, autobuzele electrice pe care bucureștenii le folosesc zilnic au fost cumpărate cu bani europeni.

În mandatul meu, s-au depus 14 proiecte cu finanțare prin Fondul de Mediu. În total, aproape 370 de milioane de euro! Și troleibuzele care se lasă așteptate sunt cumpărate tot cu bani europeni atrași de echipa mea. Pentru atragerea celor 300 de milioane de euro pentru reparațiile atât de necesare la țevile de termoficare, vechi de peste 40 de ani, echipa mea a lucrat aproape trei ani. A fost o muncă titanică pe care au confiscat-o cei care conduc vremelnic Bucureștiul.

Pentru banii europeni investiți în proiectul Glina II, la stația de epurare cu care se laudă acum primarul general, a lucrat tot echipa pe care am coordonat-o. Am deblocat aproape 390 de milioane de euro. Pentru extinderea rețelei de apă și canalizare a Capitalei am atras fonduri europene de peste 40 de milioane de euro. Tot folosind bani europeni s-au reabilitat Arcul de Triumf și Observatorul Astronomic.

Bucureștiul trebuie să profite la maximum de fondurile nerambursabile puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Îi mulțumesc eurodeputatului Victor Negrescu, vicepreședintele Comisiei pentru cultură și educație din Parlamentul European și coordonatorul național PES activists Romania, pentru lupta pe care o duce la Bruxelles ca românii să aibă condiții la standarde occidentale.

Până acum, România are un profit de peste 50 de miliarde de euro profit din relația cu UE. Îi mulțumesc și secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Externe și secretar general al PES Activists România, Sitaru Janina, dar și lui Madalin Jijie, coordonatorul PES activists București, pentru invitația de a vorbi despre munca de la Primăria Capitalei în fața a peste 200 de tineri.", a scris Firea pe Facebook.