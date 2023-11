Vedeta TV susține că nu și-a iertat fostul soț, care a și murit, și a povestit cum a rămas fără 1 milion de euro strânși din munca ei din cauza acestuia.

„Conflictul a fost atat de mare incat am hotarat ca fiecare sa o ia pe drumul pe care l trebuie sa-l luam nu aveam voie sa fac nimic”, a spus vedeta TV.

În 2013, Gabriela l-a cunoscut pe Tavi Clonda, care i-a devenit ulterior și soț. Vedeta susține că a făcut multe sacrificii pentru a putea avea un copil.

„Am facut intr un an cate se pot face fiziologic adica 6 parca. N-am avut succes cu niciuna. Am avut o discutie cu Tavi si i-am zis, daca vrei sa ne despartim, daca poti face un copil cu o alta femeie nu o sa am nimic impotriva”, a spus vedeta.

După multă suferință, Gabriela Cristea a rămas însărcinată pe cale naturală, iar acum are 2 fetițe de care se bucură din plin.

Cum s-a vindecat profesorul Dulcan de cea mai grea boală. „Starea psihică are o chimie. Chimia aia te vindecă”

Vedeta a avut probleme în mariajul cu Marcel Toader. Acum, la 10 ani de la divorț, vedeta face acuzații grave la adresa omului de afaceri.

„M-am trezit intr o zi ca imi zice casa e a mea, usa e a ta. Eu plec trei zile, in astea trei zile te muti.”

Fostul său soț i-a furat banii in bancă printr-o schema bine pusa la punct:

„De un milion asa, s-a ales praful pentru mine. Când am plecat m-am dus la bancă, pentru că nu aveam bani. El a fost un tip foarte smecher, asa, de felul lui, si lua in calcul multe chestii, la care nu te-ai fi gandit, ca nu te gandesti ca te-ar putea fura sotul sau sotia. Si el avea grija ca eu intotdeauna sa am bani pe card, daca vreau sa-mi cumpar ceva, si sa am bani pe buzunar, ca sa nu trebuiasca sa ma duc la banca. In timpul asta la banca, el avea drept de semnatura asupra banilor mei pentru ca atunci cand ne-am casatorit am zis hai sa mergem sa ne facem fiecare cate un cont nou, si tu sa imi dai mie drept de semnatura si teu sa iti dau tie drept de semnatura. Doar ca el in conturi nu avea nici un ban, si conturile mele se umpleau in fiecare zi, iar el scotea bani in fiecare zi, cat era limita maxima.”, a mărturisit Gabriela Cristea.

Dar acestea nu au fost singurele probleme pentru populara prezentatoare. Vedeta are un frate mai mic și spune că nici cu el nu are o relație prea apropiată. Gabriela Cristea a declarat că s-a temut că ar putea fi bătută dacă ar fi mers la înmormântare, mai ales că în acea perioadă, atât tatăl, cât și fratele său, nu acceptaseră faptul că, la 18 ani, Gabriela Cristea a decis să își ia viața în propriile mâini.

Cele 9 tipuri de inteligență și adevărul despre cum îți influențează destinul - Tu știi care e punctul tău forte?

„Am fost o oaie neagră a familiei, doar pentru faptul că m-am născut fată, și nu băiat (....) Nu am fost la înmormântarea mamei pentru că situația atunci a fost foarte tensionată și, sincer, mi-a fost frică să nu-mi iau bătaie. Sunt sigură că aici s-ar fi ajuns. Hai să nu intrăm în amănunte de la cine…Am întâlnirile mele cu ea și vorbesc foarte des cu ea”, a spus Gabriela Cristea, în cadrul unui podcast pe YouTube.

Studiu: Superbogații României se plâng că o duc greu