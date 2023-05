Gabriel Oprea, presedintele UNPR: „A devenit o moda sa fii patriot”

„Imi dau seama ca, in urma cu ani buni, cand eu vorbeam, absolut asumat, despre interesul national, despre nevoia de unitate, despre iubirea de Patrie, cand insistam ca securitatea nationala trebuie intarita, ca trebuie investit in apararea tarii, in intregul sistem de securitate, cand sustineam, cu toata convingerea, ca România are nevoie de patrioti, eram bine de tot pe contrasens!

Devenisem chiar tinta ironiilor, imi atribuisera unii apelaltivul “Oprea – interesul national”.

Se practica persiflarea valorilor care alcatuiesc fundamentul natiunii, pentru care atatia români, eroii nostri, au luptat si s-au jertfit.

Astazi a devenit la moda sa te dai patriot, sa vorbesti despre patriotism, despre natiune, chiar daca nu crezi si nu simti ceea ce pretinzi.

Pe principiul “daca o spui de multe ori, e posibil sa ajungi sa o crezi”, nu putem decat sa speram ca patriotismul va ajunge sa fie reintegrat in spirit si simtiri.

Ce stiu sigur este ca eu si partidul pe care l-am creat, am fost si suntem autentici in patriotism. Si atunci cand se râdea de interesul national, si acum cand se dovedeste in fiecare zi ca singura noastra sansa este sa ne intoarcem la Dumnezeu, la Patrie, la Familie, la Onoare, in care noi, cei de la UNPR, credem cu toata taria.

Sansa noastra, ca natiune, este sa fim cu adevarat uniti, sa fim autentici, sa eliminam demagogia, individualismul si sa avem, asemenea inaintasilor nostri, un scop comun maret. Daca tara e bine, si noi, fiecare, vom fi bine,” spune presedintele UNPR si UMPMV Gabriel Oprea.