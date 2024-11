„Dacă ne uităm la cifre, Nicolae Ciucă și George Simion sunt candidați la locul 2 și implicit la turul 2. Un singur procent între ei, diferența este că Nicolae Ciucă are în spate un partid foarte puternic, un partid bine reprezentat la nivel național, în timp ce George Simion vine doar cu un elan, că nu știu cum să-i spun. E un personaj apărut din neant, dar care se ține tare ca să spun așa și e un personaj pitoresc. Aici la noi, în Balcani, căută să speculeze patriotismul, se bate.

Pe de altă parte, generalul Ciucă are un partid mare, un partid de tradiție, PNL, are primari, consilii județene, președinți de consilii județene. Are un mecanism politic de aceea, cred eu, la experiența pe care o am, că are cele mai mari șanse de a intra în turul 2.

Eu aș vrea să discutăm, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru cine intră în turul 2. De ce? Fiindcă vom avea de discutat, pe urmă, în finala pentru turul 2. Și va fi un subiect de discuție ceilalți spre cine îndreaptă voturile. Alegerile să câștigă pe emoție, pe ură, pe mobilizare.

Eu cred că adevărata finală este în turul 1. Va fi o bătălie fără precedent pentru cel care ocupă locul 2. Aici este o adevărată finală, ca niciodată, aș putea spune, cu 3-4 candidați chiar care se luptă cu șanse teoretice pentru locul 2. De aceea, se vine cu acuzații. Acuzații grave, atacuri fără precedent. Și veți vedea că, pe măsură ce ne apropiem de data alegerilor, acestea se vor radicaliza. Repet, încă o dată, alegerile să câștigă pe emoție și pe ură”, a spus Gabriel Oprea.

Referitor la sondajul pe partide, care arată că PSD are 31% din procente, iar PNL 20%, acesta a spus: „ Dacă vor merge împreună după alegeri, au varianta unei coaliții. V ă spun o părere personală de un om cu oarecare experiență, spun eu, în politică. Eu, Gabriel Oprea, nu văd altă coaliție de guvernare în viitor decât PSD, PNL, cu tot ce se întâmplă astăzi în lume. Pentru stabilitatea națională se bagă orice sub preș. Nu se discută. Pe de altă parte, în politică, niciodată să nu spui niciodată. E competiție. Este bătălie. E u cred că această coaliție de astăzi va continua și în viitor”.

Gabriel Oprea mizează pe faptul că Nicolae Ciucă are cele mai mari șanse de a intra în turul 2, alături de Marcel Ciolacu. „Cred că românii vor vota candidatul care le va aduce siguranță la graniță și pentru liniștea familiilor lor”.