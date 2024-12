„A sosit Craciunul, ziua sfanta a nasterii Domnului nostru Isus Hristos, o zi de mare importanta pentru crestinii de pretutindeni.

Se sfarseste un an deloc usor pentru România si pentru intreaga lume. Fiecare dintre noi isi face bilantul, unii sunt multumiti de modul in care incheie se anul, altii sunt dezamagiti. Indiferent de care parte ne aflam, indiferent de locul in care suntem, sa nu incetam niciodata sa credem. Sa ne pastram credinta in Dumnezeu, sa ne pastram speranta. Sa credem fara incetare ca Binele invinge intotdeauna si vom trece peste toate incercarile. Sa intampinam aceasta mare sarbatoare cu inimile deschise, cu piosenie si iubire pentru semenii nostri. Sa nu permitem nimanui sa ne dezbine. Sa fim uniti in credinta in Dumnezeu si in viitorul tarii noastre.

Astazi transmit, in mod deosebit, un mesaj de apreciere și de incurajare, pentru militarii si politistii romani, activi, in rezerva si in retragere. Ii felicit si de aceasta data pentru profesionalismul, curajul și devotamentul lor, pentru determinarea de a indeplini cu succes misiunile incredințate.

Ne rugăm pentru cei plecati dintre noi, ne rugam pentru eroii neamului românesc.

Dragi români,

Dăruiţi şi deschideţi-vă inimile pentru a primi iubire. Sărbătoarea Naşterii Domnului să ne aducă pace şi încredere!

Azi ne punem inimile in mainile Domnului! Crăciun binecuvântat!

Gl.(r) Gabriel Oprea

Presedintele UMPMV”