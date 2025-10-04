”Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, ora 20:00 - 03.10.2025, ora 23:00, pompierii ISU B-IF au gestionat în total 351 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov”, anunţă sâmbătă dimineaţă ISU Bucureşti - Ilfov.
În Bucureşti au fost 309 intervenţii: 218 pentru copaci căzuţi; 59 pentru elemente de construcţie desprinse; 17 pentru cabluri electrice afectate; 15 pentru acumulări de apă.
În urma acestora, o victimă cu leziuni minore a fost asistată medical.
Au fost avariate în total 163 de autoturisme.
În judeţul Ilfov au fost 42 de intervenţii: 24 pentru copaci căzuţi;
7 pentru elemente de construcţie desprinse; 2 pentru cabluri electrice afectate; 9 pentru acumulări de apă.
În urma acestora au fost avariate în total 3 autoturisme.