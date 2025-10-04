Furtuna a făcut ravagii în București. Peste 200 de copaci au fost doborâți de vântul puternic iar 163 mașini au fost avariate VIDEO

Furtuna a făcut ravagii în București. Foto/ISUBIF

Sute de copaci au fost doborâţi de vânt în Capitală şi în judeţul Ilfov, 166 de autoturisme fiind avariate, dintre acestea, 163 doar în Bucureşti, conform bilanţului prezentat sâmbptp dimineaţă de reprezentanţii ISU.

”Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, ora 20:00 - 03.10.2025, ora 23:00, pompierii ISU B-IF au gestionat în total 351 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov”, anunţă sâmbătă dimineaţă ISU Bucureşti - Ilfov.
 

 
În Bucureşti au fost 309 intervenţii: 218 pentru copaci căzuţi; 59 pentru elemente de construcţie desprinse; 17 pentru cabluri electrice afectate; 15 pentru acumulări de apă.
 

 
În urma acestora, o victimă cu leziuni minore a fost asistată medical.
Au fost avariate în total 163 de autoturisme.
 

În judeţul Ilfov au fost 42 de intervenţii: 24 pentru copaci căzuţi;
7 pentru elemente de construcţie desprinse; 2 pentru cabluri electrice afectate; 9 pentru acumulări de apă.
 
În urma acestora au fost avariate în total 3 autoturisme.