Distrigaz Sud Reţele precizează că a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale a instalaţiei comune de utilizare care alimentează imobilul situat pe strada Năsăud nr. 77, bloc 3, scara C, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, din cauza unui incident produs la instalaţia respectivă.



„Pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale începând din 23 noiembrie 2025, de la ora 00:38. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 128 de clienţi casnici şi non casnici alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare”, precizează sursa citată.



Măsura a fost luată până la remedierea - de către o firmă autorizată ANRE - a defecţiunilor instalaţiei de utilizare.



Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele.



Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, precum şi transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.



„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, transmit reprezentanții companiei.