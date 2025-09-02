De ce sunt strugurii atat de speciali?

Strugurii contin o combinatie unica de antioxidanti, vitamine si minerale, care ii transforma intr-un aliat natural pentru organism. Fie ca ii consumi ca atare, sub forma de must, vin sau stafide, strugurii ofera beneficii remarcabile.

1. Bogati in antioxidanti puternici

Potrivit studiilor efectuate, strugurii, in special cei negri si rosii, sunt o sursa excelenta de resveratrol , un compus asociat cu protectia inimii si incetinirea procesului de imbatranire.

Polifenolii din coaja si seminte combat radicalii liberi si reduc inflamatia din organism.

2. Inima mai sanatoasa

Consumul regulat de struguri contribuie la:

scaderea tensiunii arteriale,

imbunatatirea circulatiei sanguine,

reducerea riscului de ateroscleroza.

3. Energie naturala si detoxifiere

Mustul de struguri este considerat un adevarat „elixir” de toamna – plin de glucoza si fructoza naturale , care ofera energie rapida.

Totodata, strugurii stimuleaza functionarea ficatului si sprijina procesele de detoxifiere.

4. Sprijin pentru digestie

Datorita continutului de fibre, strugurii ajuta la reglarea tranzitului intestinal si la mentinerea unei flore intestinale echilibrate.

5. Efect antistres si tonic general

Studiile arata ca polifenolii din struguri pot sustine sanatatea creierului, imbunatatind memoria si reducand stresul oxidativ. In traditia populara, strugurii erau considerati „fructele bucuriei”, consumati pentru tonus si vitalitate.

Detalii mai putin cunoscute despre struguri

Coaja si samburii sunt adevarata comoara – acolo se gaseste cea mai mare cantitate de resveratrol si procianidine, antioxidanti cu efect protector asupra inimii si vaselor de sange.

Strugurii negri vs. strugurii albi – cei negri contin mai multi polifenoli si sunt mai buni pentru sistemul cardiovascular, in timp ce cei albi sunt mai usor de digerat si au un continut mai scazut de zahar.

Protejeaza vederea – polifenolii din struguri reduc riscul de degenerescenta maculara si cataracta.

Ampeloterapia (cura cu struguri) – o practica veche, folosita in unele statiuni balneare, presupune consum zilnic de struguri sau must proaspat pentru detoxifiere, remineralizare si sustinerea ficatului.

Stafidele contin bor – un mineral esential pentru sanatatea oaselor si articulatiilor, pe care putini oameni il asociaza cu aceste fructe uscate.

Mustul crud poate avea efect probiotic – lasat cateva ore la fermentat usor, mustul devine bogat in bacterii benefice, asemanator cu iaurtul sau chefirul.

sursa: Sfat Naturist