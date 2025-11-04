Cei doi investitori afirmă că vor demonstra fără dificultate că toate operațiunile vizate sunt perfect legale și că afacerile lor respectă legea.

„Vom dovedi fără nicio dificultate că toate tranzacțiile efectuate rezultă din relații comerciale reale, efective, prestate și evaluate corect. (...) Suntem convinși că, odată finalizate verificările, rezultatele vor confirma corectitudinea activităților noastre. În această perioadă, ne concentrăm pe ceea ce știm cel mai bine: să oferim produse de calitate și să fim un partener de încredere pentru consumatori, angajați și comunități”, se precizează în comunicatul transmis marți după-amiază.

Cei doi oameni de afaceri din Bihor subliniază că, de peste 30 de ani, au construit „cu seriozitate un business” care oferă locuri de muncă mii de persoane și contribuie semnificativ la economia locală și națională. Ei consideră că ancheta va demonstra caracterul corect al tuturor activităților desfășurate de companiile lor.

Referire la litigiul internațional câștigat împotriva statului român

În reacția transmisă, frații Micula reamintesc și contextul litigiului cu statul român, în urma căruia România a fost obligată, în 2013, printr-o hotărâre a tribunalului arbitral ICSID al Băncii Mondiale, să le plătească despăgubiri de 75 de milioane de euro, la care s-au adăugat dobânzile. Ei susțin că decizia este definitivă și executorie în peste 150 de țări, după ce statul român ar fi epuizat toate căile de atac.

Frații Micula susțin că, ulterior, Comisia Europeană ar fi intervenit în mod arbitrar, declarând aceste despăgubiri drept ajutor de stat ilegal, deși speța viza o perioadă anterioară aderării României la Uniunea Europeană. Potrivit acestora, decizia a fost discriminatorie în comparație cu alte cazuri similare. Ei invocă exemple precum Vattenfall (Suedia) împotriva Germaniei, EDF (Franța) împotriva Ungariei, JGC împotriva Spaniei și Gavazzi (Italia) împotriva României. „Toate aceste hotărâri arbitrale au fost achitate integral către investitori fără a se avansa teoria că plata despăgubirilor ar fi ajutor de stat ilegal”, se menționează în comunicat.

Critici la adresa atitudinii statului român

„Fiecare stat membru al UE este cel care decide, în funcție de interesul politic de la acel moment, dacă alege să respecte dreptul internațional sau nu. O asemenea conduită discreționară, precum cea a României, pune serios sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România, ceea ce trage un semnal de alarmă investitorilor străini interesați în a mai investi pe termen lung. Indiferent de finalitatea demersului aflat pe rolul Curților UE, hotărârile Curților din SUA rămân intacte și executorii împotriva României”, au transmis frații Micula.

Situația din SUA: datorii, penalități și sancțiuni săptămânale

În document se precizează că România ar fi încercat, fără succes, să blocheze executarea hotărârii ICSID în Statele Unite. Instanța federală din Washington ar fi confirmat, în 2019, că statul român datorează încă peste 356 de milioane de dolari, sumă care continuă să se acumuleze. În plus, în 2020, ar fi fost impuse sancțiuni săptămânale pentru neexecutare, totalizând aproximativ 15,2 milioane de dolari.

La finalul reacției, frații Micula anunță că își rezervă dreptul de a acționa în justiție orice persoană sau instituție care difuzează informații false sau distorsionate despre activitățile lor comerciale. Ei insistă că toate operațiunile desfășurate de companiile din grup sunt legale și transparente.

