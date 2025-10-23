Potrivit acestuia, Moscova ar putea fi tentată să continue războiul chiar pe continentul european, într-o formă mai violentă decât cea actuală.

Declarația vine în contextul în care și serviciile secrete germane au tras un semnal similar și au estimat că Rusia ar putea intra într-o confruntare directă cu Nato până în 2029.

Franța accelerează acum programul de reînarmare și își majorează bugetul militar cu 13%, până la 57 de miliarde de euro în 2026. Generalul Mandon spune că, din punct de vedere economic, Europa este superioară Rusiei, iar acest avantaj trebuie consolidat prin unitate și pregătire.

"Rusia nu ne poate speria dacă vrem să ne apărăm" a transmis liderul armatei franceze.